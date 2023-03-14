盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.5%報1020.0元，成交1,177張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.5%，14日09:06報1020.0元，成交1,177張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲4.28%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.03%。台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+109 張
- 外資買賣超：+180 張
- 投信買賣超：-151 張
- 自營商買賣超：+80 張
- 融資增減：+621 張
- 融券增減：+76 張
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+32.79%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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2636
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