美股重點新聞摘要2023年03月15日

今日操盤前瞻

日銀 1 月貨幣政策會議紀錄

中國城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售額等數據

IEA 原油市場月報

美國 2 月 PPI、零售銷售數據

美參院銀行委員主席敦促 Fed 下周暫停升息

美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週二 (14 日) 研判國會制定更嚴厲的監管機率很小，建議聯準會 (Fed) 採取行動，實施更嚴格的監管並在下週暫停升息。閱讀全文...

蘋果擴大撙節 傳限制人力聘僱並緩發部分獎金

知情人士透露，蘋果公司正在擴大撙節， 延後發放一些部門的獎金，並限制更多人力聘僱，和其他矽谷同業一樣，在經濟不確定時期精簡營運。閱讀全文...

彭博：TikTok 考慮自字節跳動剝離

《彭博》週三 (14 日) 引述消息人士報導，TikTok 考慮從中國母公司字節跳動剝離的可能性，以消弭國家安全風險的擔憂。閱讀全文...

OpenAI 發布多模態 AI 模型「GPT-4」 可支援圖片輸入

以開發出聊天機器人 ChatGPT 而聞名的 OpenAI ，周二 (14 日) 發布名為「GPT-4」的最新人工智慧 (AI) 模型，除了準確度、創造力和協作性更高之外，這項最新 AI 模型還可支援圖片輸入功能，讓 GPT-4 以文字來解釋圖像內容，甚至回答問題。閱讀全文...