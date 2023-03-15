〈商品報價〉中國採購量大增 玉米期貨反彈1.2%

芝加哥三大農產品期貨周二 (14 日) 全面上漲，玉米受中國採購量大增提振，強勢反彈 1.2%；小麥與黃豆分別走高 1.7% 與 0.2%。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 彈升 1.2%，報每英 6.2075 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.78%，報 24.61 美元。

美國農業部周二稱，美國私人出口商報告向中國銷售了 61.2 萬噸玉米，在 2022/23 年度交貨，這是自 2022 年 4 月以來出口中國的最大一筆訂單。

小麥部分，美國農業部作物報告表示，冬小麥仍受到乾旱的威脅，截至 3 月 13 日，主要產區堪薩斯州表土濕度不足的比率較前一週的 64% 提高至 66%，不過良率仍維持 17% 不變；第二大產區德州的冬小麥良率，是較前一週的 19% 下滑至 17%。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 續漲 1.7%，報每英斗 6.9625 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 1.58%，報 7.06 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.2%，報每英斗 14.9375 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.78% 至 27.62 美元。