〈商品報價〉阿根廷嚴重乾旱 黃豆、玉米期貨收高

芝加哥三大農產品期貨上周五 (3 日) 漲跌互見，受阿根廷乾旱衝擊產量影響，黃豆與玉米收高，小麥則因產區降雨改善而走跌。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所 (BAGE) 報告指出，由於嚴重乾旱，玉米及黃豆產量遭受重大損失，若氣候持續未改善，可能會進一步下調產玉米及黃豆的產量預期。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 收漲 0.6%，報每英斗 15.1875 美元，周線小幅收黑 0.03%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.79% 至 28.18 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 反彈 1%，報每英斗 6.3975 美元，周跌 1.5%；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.88%，報 25.36 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.6%，報每英斗 7.0875 美元，周跌 1.8%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.14%，報 7.19 美元。

分析師指出，小麥近來價格持續下跌，但跌勢已趨緩，主要因為供應充足且價格低廉的俄羅斯小麥充斥市場，而美國產區降雨良好，有助改善冬小麥生長前景，但考慮到下個年度俄羅斯、烏克蘭及澳洲小麥產量看減，而即將收穫的印度小麥也面臨炎熱天氣威脅，預期小麥價格將鞏固築底。