〈商品報價〉氣候改善 玉米期貨摔至6個月新低

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米周二 (28 日) 全面走跌，其中，玉米期貨遭多頭平倉及美國產區氣候改善影響，摔至 6 個月以來新低價。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 2.1%，報每英斗 6.3025 美元，為 2022 年 8 月以來最低價，2 月累計下跌 7.3%，寫 8 個月以來最大月跌幅；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.65%，報 25.06 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 同步收低 2.2%，報每英斗 14.79 美元，2 月下跌 3.8%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.89% 至 27.5 美元。

交易商指出，黃豆受拋售係因今年來小麥與玉米價格已大幅下跌，黃豆市場不得不追上跌幅，Global Commodities Analytics 總裁 Mike Zuzolo 表示「清算已經開始，豆類正在追趕飼料穀物。」此外，全球黃豆最大生產國巴西近來豐收，也使黃豆價格承壓。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.6%，報每英斗 7.55 美元，2 月收黑 7.3%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.28%，報 7.15 美元。

近來小麥走勢低迷，主要來自美國種植帶部分地區的降雨以及黑海出口協議樂觀情緒，不過周一公布的作物數顯示風險仍存。美國農業部指出，截至 2 月 26 日，主要產區堪薩斯州冬小麥良率為 19%，低於上月的 21%，也低於去年同期的 25%，而不良率高達 51%，創下今年以來最高。