〈商品報價〉美種植面積看增 玉米期貨下挫2.2%

芝加哥三大農產品周四 (23 日) 漲跌互見，受美國農業部預測 2023 年度玉米將年增 2.7%，單位產量將創新高影響，玉米期貨應聲下挫 2.2%，創六周以來新低，黃豆期貨也因比價壓力而收低；小麥則逆勢走升。

美國農業部發布最新報告，預測 2023 年度玉米種植面積年增 2.7% 至 9100 萬英畝，高於去年度的 8860 英畝，單位產量則將達 181.5 英斗 / 英畝，創下新高。美國芝加哥 5 月玉米期貨應聲 (CCON) 下跌 2.2%，報每英斗 6.5925 美元，寫六周以來最低價；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.7%，報 0.45 美元。

玉米期貨下跌造成比價壓力，芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 同步收低 0.5%，報每英斗 15.2725 美元，Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.77% 至 28.35 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 逆勢小漲 0.1%，報每英斗 7.505 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 維持 7.57 美元不變。

消息部分，印度國營食品公司 (FCI) 董事長表示，滿足印度國內小麥需求是首要任務，在完成本年度小麥收購之前，不會放寬小麥出口政策，該公司對即將到來的小麥收穫季充滿信心，因為印度各地小麥播種面積提高，預估採購量將恢復正常。