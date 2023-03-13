美Fed出手救矽谷銀行存戶 中企：準備「準點提款」

美國聯準會（Fed）周日（12 日）緊急介入矽谷銀行（SVB）破產案，以確保存戶資金安全，力圖穩定市場對美國金融體系的信心，而中企聲稱準備「準點提款」。

據《第一財經》報導，兩位在矽谷銀行擁有存款的中國新創企業負責人表示，準備在當地時間周一一早就取出存在該銀行的錢。這兩位人士都說，提款時間預定是加州時間周一上午 9 時，也就是台北時間周二凌晨零點。

他們還表示，仍未收到具體提款通知。其中一位負責人說：「我們肯定會把所有的錢都取出來，轉到其他大銀行。」但他擔心是否能夠提款成功，還取決於銀行資金情況。

「我們還是會提取一部分，把矽谷銀行賬戶裡的資金上限控制在 25 萬美元，來避免再次出現類似的風險。」另一位存戶說。在美國監管機關介入前，聯邦存款保險公司（FDIC）為每位存戶提供的存款保障額度上限為 25 萬美元。

為了消除市場恐慌，Fed、財政部以 FDIC 周日晚間緊急共同聲明，表示會確保所有個人或企業存戶的存款資產安全，且納稅人無需為矽谷銀行破產承擔任何損失。

目前矽谷銀行存戶「暫時安全」，但矽谷銀行的命運還在「待定區」。Jefferies 執行長 Rich Handler 說，收購是矽谷銀行最佳解決方案。但目前還沒有哪家美國大型銀行公開表達收購矽谷銀行的意願。

美國總統拜登已經承諾，民眾和企業「可以相信他們的銀行存款能在需要的時候提取」。拜登將於周一就此事件發表講話，他還重申將會對導致矽谷銀行和金融機構 Signature Bank 破產的人「追究責任」。

超過 300 家創投公司在周日簽署一封聯名信，表示只要矽谷銀行有新的資本注入，他們願意繼續與矽谷銀行合作。

這封聯名信的簽署人，包括紅杉、Accel、Cowboy Ventures、Greylock、Lux Capital 等，截至周六晚，總共 325 家企業簽署。聯名信寫道：「矽谷銀行一直是創投行業和我們創始人值得信賴的長期合作夥伴。 四十年來，它一直是服務美國創業群體和支持創新經濟的重要平台。過去 48 小時發生的事件令人深感失望和擔憂。如果矽谷銀行被收購，並適當資本化，我們將給予支持，並鼓勵我們的投資組合公司恢復與他們的銀行業務關係。」