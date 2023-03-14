終於！矽谷銀行中國存戶：凌晨5點半 我把錢轉出來了

經歷驚心動魄、極度焦慮的周末後，矽谷銀行（SVB）一眾存戶終於把錢取出來了，包括 25 萬美元以上未受保護資金，目前存戶可正常提款。

據《第一財經》報導，中國某投資人說：「周二（14 日）凌晨 5 點半，我終於把錢從矽谷銀行轉出來了。」他並說，周一矽谷銀行官網始終無法登入，可能與提款人數太多有關。

一名接近矽谷銀行的在華人員表示，基本上從周一起，客戶在矽谷銀行賬戶的資金都可以正常提取。

「目前已經可以正常收付款了，我們這幾天開始幫客戶將資金從 SVB 轉到例如華美銀行這類中小銀行，但中小銀行股價開始暴跌，情況也讓人比較擔心。」中國一名服務於投資機構跨境金融業務的人士說。

事實上，即使那些順利在上周四把錢轉出來的基金或企業，有些根本沒第二個銀行賬戶，但新開賬戶需要等待將近一周，這也加劇了緊張情緒。

九安醫療周二也發布公告，表示「截至本公告日，公司在矽谷銀行的存款已可以全額使用，並未受到損失」。

矽谷銀行上周五轟然倒下，震驚全球。為了消除市場恐慌，美國聯準會（Fed）、財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）周日晚間緊急提出共同聲明，表示會確保所有個人或企業存戶的存款資產安全，且納稅人無需為矽谷銀行破產承擔任何損失。

儘管矽谷銀行的風波暫時化解，但美國銀行業面臨的挑戰才剛剛開始。中小銀行開始面臨壓力，且空頭活躍加劇股價下挫。據《彭博》報導，過去三天以來，MSCI 全球金融指數和 MSCI 新興市場金融指數的市值，合計已經蒸發 4,650 億美元。

銀行股跌勢煞不住，顯示投資人對美國政府拯救銀行體系的計畫能否避免更多銀行倒下心存疑慮。