《富爸爸窮爸爸》作者：美當局對銀行紓困將使更多「假錢」流入

暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者 Robert Kiyosaki 警告表示，美政府針對美國矽谷銀行 (SVB) 破產案的紓困計劃，將會讓更多「假錢」流入經濟體。他也呼籲買入更多比特幣、黃金和白銀。

美國財政部、Fed 和美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日 (12 日) 發表聯合聲明，宣布採取行動確保矽谷銀行 (SVB) 等存款機構儲戶的資金安全，矽谷銀行儲戶將可以使用所有資金。

Fed 另外發布聲明表示，已經「準備好應對可能出現的任何流動性壓力」，將創立全新的銀行定期融資計畫 (BTFP)，向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，作為額外流動性的來源。

對此，Kiyosaki 表示，他認為美政府對銀行的紓困措施，將使更多假錢流入病態經濟。他也建議投資人買入比特幣、黃金、白銀。

Kiyosaki 在去年 10 月就曾在呼籲投資人，應在 Fed 轉向放緩貨幣政策前盡快買入黃金、白銀和比特幣，同時警告正在進行的升息措施，將成為促使經濟崩潰的催化劑，此外，股票、債券和房地產恐即將崩盤。

Kiyosaki 先前就曾表示，自己並不喜歡炒股，但仍預期全球性股災將至，因此建議投資人持有比特幣、黃金及白銀，因為就算是美元貶值，這些資產仍有一定的投資優勢。

瑞士百達資產管理先前曾指出，自從疫情爆發後，帶動超額儲蓄與企業融資額度都跟著增加，這也讓升息對經濟活動的負面影響跟著延後，而矽谷銀行的倒閉也反映，不斷提高的融資成本現在正開始對經濟造成影響。