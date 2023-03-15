〈美股盤後〉銀行股歷劫歸來 道瓊收紅逾330點 終結連五黑

最新通膨數據符合預期，聯準會鷹派升息機率減弱，加上投資人押注矽谷銀行倒閉後不大可能出現巨大的系統性風險，銀行股自多日暴跌後歷劫歸來，第一共和銀行強彈近 27%，美股主指週二 (14 日) 集體收紅。

道瓊指數週一收紅超過 330 點，終結連續五個交易日的頹勢，那斯達克綜合指數勁揚逾 2%，創 6 週來最佳單日漲幅，費城半導體指數飆升超過 3%，標準普爾 500 指數走高近 1.7%。

數據方面，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 6%，月增率達 0.4%，符合預期，扣除能源及通膨後的核心 CPI 為年增率 5.5%，符合預期，月增 0.5%，超乎市場預期。

政經方面，經濟疲軟的跡象，加上區域銀行業恐慌，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 3 月升息 1 碼的機率來 80%，不升息的機率達 20%。

美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週二呼籲聯準會採取行動，實施更嚴格的監管並暫停升息。他將矽谷銀行暴雷事件歸咎於前總統川普 2018 年簽署生效的《經濟增長、放鬆監管和消費者保護法案》，該法案使得美國眾多小銀行豁免於嚴格的監管，並放鬆對大型銀行的監管規定。

信用評級評級機構穆迪 (Moody) 將其對美國銀行系統的評級從「穩定」降為「負面」，主因是是矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業營運環境迅速惡化。

美俄軍機黑海對撞，一架俄羅斯 Su-27 戰鬥機在黑海上空擊落美國一架 MQ-9 無人機，白宮和五角大樓強力譴責並警告有升級風險。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全體走高，通訊服務 (+2.75%)、資訊科技 (+2.29%) 和金融板塊 (+2.12%) 領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王續揚向上。Meta (META-US) 暴漲 7.25%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.65%。

道瓊成分股逾半收紅。Salesforce (CRM-US) 上漲 4.2%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.98%；高盛 (GS-US) 上漲 2.1%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.57%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.12%。

費半成分股氣勢如虹。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.78%；AMD (AMD-US) 上漲 6.63%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.88%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.85%；美光 (MU-US) 上漲 0.69%。

台股 ADR 集體走高 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.05%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.21%。

企業新聞

矽谷銀行倒閉後，銀行股撥雲見日，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 反彈逾 2%，第一共和銀行 (FRC-US) 猛升 26.98% 至每股 39.63 美元，創上市以來最大單日漲幅。Western alliance bancorp (WAL-US) 噴高 14.36% 至每股 29.87 美元，扭轉了前一交易日的跌勢。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41% 至每股 152.59 美元。外媒報導，由於蘋果削減成本，該公司推遲發放一些員工獎金，蘋果也在密切關注差旅預算，並保留一些職缺。

臉書母公司 Meta (META-US) 暴漲 7.25% 至每股 194.02 美元。Meta 週二宣布將再裁員 1 萬人，是首家宣布第二輪大規模裁員的科技巨擘，此舉正值 Meta 尋求將 2023 年變成「效率年」之際，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 承諾將成本削減 50 億美元，達到 890 億至 950 億美元之間。

泰森食品 (TSN-US) 震盪收紅 0.16% 至每股 57.30 美元。泰森食品週二指出，雞肉業務表現不及預期，將 5 月關閉兩家養雞場，裁員 1700 人。

經濟數據

美國 2 月 CPI 年率 6%，預估 6%，前值 6.4%

美國 2 月 CPI 月率 0.4%，預估 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月核心 CPI 年率 5.5%，預估 5.5%，前值 5.6%

美國 2 月核心 CPI 月率 0.5%，預估 0.4%，前值 0.4%

華爾街分析

Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 指出：「CPI 報告顯示，我們持續看到通膨放緩，但是速度不如期望。」

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 預期 CPI 數據將使聯準會保持下週升息 1 碼。

Essaye 稱：「考量到銀行業問題，這份報告還沒有糟到讓 2 碼預期回歸，但如果聯準會想保持通膨問題上的可信度，那麼這份報告表明他們必須在下週再次升息，而不是暗示升息循環已經結束。」

Keator Group 管理合夥人 Matthew Keator 表示：「市場有機會消化過去幾天的一些消息，投資人看到各政府機構協調的努力，感覺事件影響似乎已經有所減弱。」

Keator 補充道：「市場週二回升的部分原因是人們研判聯準會可能會放棄上週主席鮑爾帶來的鷹派升息預期，如果聯準會不謹慎以對恣意升息，他們可能會對系統造成一些意想不到的衝擊。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主