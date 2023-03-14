外資大砍台股284億元 鎖定航空雙雄、金控股提款走人

矽谷銀行 (SVB) 倒閉效應餘波盪漾，外資砍台股避險賣超金額高達 284 億元，包括航空雙雄、金融股全都成外資提款對象；投信則逆勢低接金融股，惟買超金額不大。

台股今 (14) 日受電金傳同步走跌影響，指數大跌 200 點作收，失守 15400 點整數關卡，外資賣超 284.48 億元、自營商也調節 60.12 億元，僅投信站在買方買超 27.3 億元。

外資賣超標的中，國泰永續高股息遭調節 5.6 萬餘張居冠，金控股包括中信金 (2891-TW) 遭賣超 4.1 萬餘張，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 分別 3.3 萬餘張、2.7 萬餘張，聯電 (2303-TW) 也遭調節 2.7 萬餘張。其他包括開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW)、玉山金 (2884-TW) 也遭外資賣超，賣超張數均超過 1 萬張。

買超部分，外資重押元大台灣 50 反 1，買超張數 1 萬餘張，漢翔 (2634-TW) 獲買超 7791 張、京元電 (2449-TW)、宏達電 (2498-TW)、大成鋼 (2027-TW) 也是外資主要買超標的。

自營商同樣大砍國泰永續高股息，調節約 13 萬餘張，期街口布蘭特正 2 遭賣超 4.7 萬餘張，中信中國高股息遭調節 2.5 萬餘張、元大 S&P 石油遭賣超 2.3 萬餘張，元大滬深 300 正 2 則遭調節 1.9 萬餘張。

買超部分，元大高股息獲敲進 7.2 萬餘張，元大 S&P 原油反 1 獲買超 6.4 萬餘張、富邦 NASDAQ 反 1 也獲加碼 3 萬餘張、國泰美國道瓊反 1 則獲買超 7657 張，元大美債 20 正 2 獲買超 5824 張。

投信買超標的主要鎖定金融股，包括開發金、永豐金、元大金、中信金、兆豐金、第一金及國泰金等都是投信加碼標的；其他包括仁寶 (2324-TW)、光寶科 (2301-TW)、英業達、台泥、中鋼也是投信敲進標的。

賣超部分，友達 (2409-TW) 遭調節 5648 張、中鴻遭調節 3817 張、裕民、台光電、長榮航也同步遭調節賣超。