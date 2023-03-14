光隆去年淨利創新高EPS達6.54元 擬配息每股4元

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2022 年全年稅後 9.19 億元，創新高，年增 78.36%，每股純益 6.54 元，董事會今天也決議，普通股配息同步提高，由去年的 3 元擬增發至 4 元，現金殖利率達 7.29%。

光隆 2022 年第四季營收 21.51 億元，毛利率 18.01%，季增 0.05 個百分點，年增 9.35 個百分點，稅後純益 1.1 億元，季減 70.27%，年減 54.91%，每股純益 0.75 元。

光隆 2022 年全年營收 103.04 億元，毛利率 17.11%，年增 4.84 個百分點，全年稅後 9.19 億元，創新高，年增 78.36%，每股純益 6.54 元

光隆在 2022 年成衣業績大躍進的加持，助光隆去年營收重返百億元，全年達 103 億元，年增 27.8%，而且成衣占比跨越過半，也推升合併營業利益及稅後淨利同創歷史新高紀錄，每股純益賺逾半個股本，達 6.54 元。

光隆轉型成衣，逢全球戶外機能戶巿場在疫後復甦，去年業績開花結實，成衣部門全年營收達 58 億元，不只締造新猷，占合併營收比重，也由 46% 大幅拉升至 56%，跨越過半，而成衣產品結構中，戶外機能產品占 60%，休閒及其他產品占 40%。成衣部門去年獲利 7.3 億元，占合併營業利益額 76%，已成為光隆獲利的主要驅動力。

光隆羽絨原料與家紡兩個部門，去年業績表現也穩健，尤其羽絨原料在營銷方式調整與去庫存後，毛利率由 5% 大幅揚升至 13%，營運步上正軌，已由虧轉盈。另外光隆也受惠去年美元強升，而有匯兌淨利益 1.3 億元，對每股純益有近 1 元的貢獻。

光隆於今日董事會也通過現金配息，在去年獲利創新高，普通股配息較往年提高，由去年的 3 元增發至 4 元，現金殖利率達 7.29%，而特別股股息則維持往常水平，每股配發 2.5 元。

展望今年，光隆持續專注於成衣的發展，在有新客戶的加持，業績仍續在成長軌道上，同時於擴增產線的腳步也不停歇，將投入逾 800 萬美元，包括佈建印尼為全球第二產區，以維持成衣在成長軌道上的續航力。光隆也同時進行事業結構的優化，汰除非核心事業，重塑以成衣為主力，以及羽絨原料與家紡為輔的獲利鐵三角，成衣占比將可再上一層樓，進而促使光隆獲利結構更加穩健，本業利潤水平得延續在去年基礎之上。

光隆受到羽絨原料客戶調整出貨時間的影響，2023 年 2 月營收 5.03 億元, 月減 2.89%, 年減 8.43%, 累計 2023 年前 2 月營收 10.2 億元, 年減 17.1%。