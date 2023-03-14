CRS交換資料今年開始資料運用 評估逃漏稅風險與選案參考

財政部國際財政司表示，CRS 自 2020 年執行以來已經滿 3 年，今年將進入資料運用階段，將提供稽徵機關評估逃漏稅風險與選案參考，但強調資料運用不會用來直接課稅。

國際財政司今 (14) 日公布去 (2022) 年與日本、澳洲及英國執行金融帳戶資訊自動交換成果，其中台灣提供屬日本居住者資料共 10 萬 4262 筆、帳戶餘額為新台幣 1.79 兆元；日本提供屬台灣居住者資料共 4 萬 783 筆、帳戶餘額 295 億元。

在澳洲部分，我提供給屬澳洲居住者資料共 2 萬 2290 筆、帳戶餘額 2045 億元；澳洲提供屬我方居住者資料共 24 萬 6765 筆、帳戶餘額共 1113 億元；英國部分，僅我方提供屬英方居住者資料共 1 萬 8634 筆、帳戶餘額 973 億元。

國際財政司司長丁碧蓮解釋，由於英國政策採取不發布統計數據，因此英國提供我方屬於台灣居住者資料，無法對外公布。

分析我提供給交換國的稅務資料，國際財政司表示，2021 年包括日本、澳洲與英國稅務居民在台灣的金融帳戶筆數均同步增加，其中又以日本增加 9295 筆居冠，帳戶餘額也是日本增加金額 2700 億元最多。

丁碧蓮強調，我方自協定夥伴國取得的金融帳戶資訊，需依據所得稅協定及租稅協定稅務用途資訊交換作業辦法規定，嚴格落實保密及資料保護措施，稅捐稽徵機關如依相關資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應於依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後才能核課，以維護納稅者權益。

財政部也提醒，納稅義務人如發現有短漏報相關稅目情事，應儘速申報及補繳稅款，如因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據已生效之 34 個避免所得稅雙重課稅協定規定，消除重複課稅問題。