〈美股早盤〉銀行股強彈 主要指數回升逾1%

在銀行股反彈走高之下，美股主要指數週二 (14 日) 上漲，道瓊指數漲 1.0%，標普 500 指數漲 1.4%，那斯達克指數漲 1.6%，費半指數漲 1.78%。

美股盤前，美國勞工部週二公布，2 月 CPI 年增 6%，月增 0.4%，基本符合預期。扣除能源及通膨後的核心 CPI 為年增 5.5%，月增 0.5%，也大致符合市場預期。

對利率最敏感的兩年期國債殖利率攀升約 30 個基點至 4.27%。昨日，利率暴跌引起了華爾街的關注，當時殖利下降了 50 多個基點，創下 1980 年代以來的最大跌幅。

受矽谷銀行倒閉事件影響，市場對 3 月及今年聯準會的升息預期大幅降低，從原本猜測可能升息 50 基點，如今已降至升息 25 基點。與此同時，對今年全年預期，也有所降低。

其中，高盛預測，在矽谷銀行倒閉事件後，聯準會本月將不會升息。野村控股的經濟學家更進一步，稱聯準會可能會在下週考慮降息。

富國銀行資深經濟學家 Gary Schlossberg 表示，銀行股拋售的情況，「肯定會阻礙聯準會採取激進行動」，但這樣可能無法緩解對通膨的憂慮，因此聯準會將考慮更多平衡行動。

截至台北時間週二 21 時許：

道瓊指數上漲 324.55 點或 1.02%，暫報 32143.69 點

那斯達克上漲 183.16 點或 1.64%，暫報 11372.00 點

標普 500 上漲 54.87 點或 1.42%，暫報 3910.63 點

費半上漲 51.87 點或 1.78%，暫報 2973.58 點

台積電 ADR 上漲 0.3% 至每股 88.0 美元

十年期美債殖利率上漲 5 個基點至 3.62%

紐約輕原油下跌 2.55%， 至每桶 72.89 美元

布蘭特原油下跌 2.15 %，至每桶 79.03 美元

黃金下跌 0.3%，至每盎司 1910.90 美元

美元指數下跌 0.02%，至 103.57

焦點個股：

第一共和銀行 (FRC-US) 上漲 51.75%，至 47.35 美元

即使美國監管機構週日宣布採取非常措施，支持現已倒閉的矽谷銀行 (SVB) 所有儲戶，區域性銀行週一依舊大幅下跌。SPDR 標普區域銀行 ETF 創 2020 年 3 月以來的最大單日跌幅，下跌 12.3%。

週一 First Republic 領跌，下跌 61.8%。執行總裁赫伯特 (Jim Herbert) 表示，該行沒有大量資金外流，並且照常運作。該銀行週日 (12 日) 還宣布，已自摩根大通 (JPM-US) 和 Fed 獲得額外的流動性。

Uber(UBER-US) 上漲 7.14%，至 33.02 美元

加州一家上訴法院週一 (13 日) 推翻下級法院先前裁決，允許 Uber、Lyft(LYFT-US) 在內等叫車或外送平台將旗下駕駛歸類為獨立的承攬業者，而非正式員工。

消息傳出後，共享平台類股週一盤後集體揚升，Lyft 盤後漲 5.2%，Uber 漲 4.8%，DoorDash(DASH-US) 漲 4%。

加州第一地區上訴法院表示：「第 22 號提案沒有妨礙立法機關在處理工人薪資方面的權力，也沒有違反單一議題原則 (single-subject rule)。」

聯合航空 (UAL-US) 下跌 6.13%，至 45.84 美元

聯合航空預測第一季因勞動力和燃料費用增加而出現虧損，並暗示非高峰月份的需求正在減弱。公司指出，今年首兩個月需求下降，並由於更多的機位供應削弱了機票定價能力。

聯合航空表示，第一季每可載座位英里收入 (Total revenue per available seat mile) 預計將比去年同期增長 22% 至 23%，低於此前預期的 25% 的增長。

每日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年率 6%，預估 6%，前值 6.4%

美國 2 月 CPI 月率 0.4%，預估 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月核心 CPI 年率 5.5%，預估 5.5%，前值 5.6%

美國 2 月核心 CPI 月率 0.5%，預估 0.4%，前值 0.4%

華爾街分析：

Evercore ISI 常務董事 Julian Emanuel 認為，如今美國金融市場面臨的壓力勘比 1987 年股災，他預期市場將會再度測試去年 10 月低點。

Emanuel 表示，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示可能會在 22 日利率會議上降息 2 碼 ( 50 個基點) 後的 24 小時內，在銀行體系就出現這種壓力，說明經濟環境的不確定性有多嚴重。

據 Raymond James 分析師 Daniel Tamayo 稱，導致矽谷銀行倒閉的銀行擠兌事件似乎並未蔓延至其他銀行。Tamayo 在週二給客戶的報告中表示，最近幾天與銀行經理的討論表明，對廣泛提款的擔憂似乎被誇大了。