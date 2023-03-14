直擊Signature Bank破產後首個營業日 華爾街：這不是雷曼2.0

美國 Signature Bank 與第一共和銀行（First Republic Bank）位於曼哈頓中城的分行營業廳，在當地時間周一（13 日）上午均正常營業，現場未出現存戶大排長龍擠兌景象，華爾街分析師也說，這不是「雷曼 2.0」。

據《第一財經》報導，本周一是 Signature Bank 破產後第一個營業日，曼哈頓中城分行門口的記者遠比前來詢問的客戶還多，分行每走出一名客戶，記者便蜂擁而上。

一位未透露姓名的 Signature Bank 客戶表示，由於銀行專員未能及時回覆，該客戶才親自前來確認銀行是否仍在營業，並被告知自己的儲蓄賬戶「安全無虞」。

美國監管機關周日宣布，接管總部位於紐約的地區銀行 Signature Bank，但所有存戶周一起能領回所有存款，納稅人也不會承擔任何損失。Signature Bank 是此輪風波中第二家被關閉的金融機構。

溢出效應持續擴散

伴隨著投資人把目光轉向潛在風險區域——地方性銀行，近兩個交易日，PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorp、第一共和銀行等多次觸發停牌。

上述地方性銀行的資產負債表與矽谷銀行（SVB）類似，其證券組合在利率上升的環境下面臨虧損，存戶餘額本身也面臨縮水的問題，兩者結合導致流動性風險暴露。

JW Warren Capital 執行長李君蘅表示：「在此事件中，我們不能把股東和存戶混為一談。股市動盪不是監管者擔憂的，存戶才是。哪怕股東和債權人面臨清零的風險，但監管機構的支持足以穩定存戶的信心，這才是最重要的。」

「股東和債權人本就要為所獲得的報酬承擔風險，但存戶需要受到保護。」李君蘅說道。

上周五矽谷銀行宣告破產，成為 2008 年全球金融海嘯以來第一家被聯邦儲蓄保險公司（FDIC）接管的大型銀行。

雷曼 2.0？為時過早

值得一提的是，本月初，美國聯準會（Fed）在向國會提交的半年度貨幣政策報告中提及：銀行業非常穩定，整個金融體系狀況良好。

銀行倒閉並不是罕見的事情。統計數據顯示，自 2008 年年初以來，美國共計已經有近 500 家銀行破產。

資產管理機構 BK Asset Management 宏觀策略師 Boris Schlossberg 表示，Fed 將會密切關注溢出效應。矽谷銀行的問題似乎不具普遍性，與其「目標客戶群」有關。相較下，目前大型金融機構存款資金來源更多元，且資產負債表比以前更穩健，抗風險能力相對更強。

LPL Financial 的分析報告也指出，Fed 激進升息政策、小眾客戶群，以及缺乏多元收益資產，導致矽谷銀行倒閉。該機構認為，矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉不是更深層次危機的信號，但投資人需要密切關注銀行業及其相關行業的動態，以辨認任何蔓延跡象。

「我們預料矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉不會成為系統性危機的第一步。」LPL Financial 分析師在報告中寫道。

誠然，不論是上周末擠兌場面，還是資本市場震盪，都不由得讓人們聯想起 2008 年全球金融海嘯。受次貸危機影響，彼時多家華爾街投銀在政府和 Fed 支持下被收購，避免危機進一步擴散。

對此，李君蘅認為，矽谷銀行破產事件與雷曼危機相比，「兩者完全性質不同，不能比較」。

她進一步表示，2008 年次貸危機更大程度上是金融機構「資不抵債」的問題，許多銀行的資產及其抵押品（房地產）價格存在嚴重泡沫，10 多萬的房子炒到上百萬，金融機構資金枯竭。「現在，銀行是有錢的，更大程度上是資產期限的錯配問題。」