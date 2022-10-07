光隆成衣業務推升 前9月營收81.53億元 超越去年全年

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 第三季受惠成衣出貨強勁帶動，營收以 32.1 億元創下史上第三高，推升前 9 月營收衝高到 81.53 億元，並已越 2021 年全年 80.61 億元，光隆今、明年將增加 4-5 個成衣新客戶，預計將能持續推升業績成長。

光隆今 (7) 日公布 9 月營收，達 9.82 億元，月減 18.19%，年增 89.13%，第三季營收 32.1 億元，季增 13.34%，年增 78.73%，前 9 月營收爲 81.53 億元，已超越 2021 年全年 80.61 億元，年增 38.61%，加計手中訂單，今年全年營收可望超越 100 億元大關。

光隆第三季營收 32.1 億元中，來自成衣的營收達 17.2 億元，年增 134.1%，營收比重逾 53%，將推升單季獲利衝高，而成衣業務在前三季營收也達 45.32 億元，不只較去年同期成長 70.8%，也勝過去年全年 36.88 億元，營收占比也拉高近 56%，超越一半。

光隆成衣業務客戶拉貨動能強勁，戶外機能產品與休閒產品均有大幅成長，前三季出貨量成長率分別為 51% 及 40%，而高毛利的戶外機能產品中，GORE、貼條服及羽絨服的出貨量，都有逾 45% 的成長，功能性登山睡袋也有近 27% 增長。成衣目前營收結構，戶外機能產品為 61%，休閒款及其他為 39%。

光隆近期在法說會上表示，今、明年成衣業務有望增加 4 到 5 個新客戶，所以產能布局方面，今年規劃除了在越南持續擴充 10 條自有生產線外，也正洽談合作在印尼建置第 2 產區，最快得於明年第 4 季投產。

展望第四季，雖然去年越南因封控結束，單季營收明顯回升而拉高今年的比較基期，但因成衣出貨仍有雙位數的成長，成衣部門的營業額可望連續五季改寫新高，加上家紡出貨成長 5-10% ，預估第 4 季合併營收仍將優於去年同期。