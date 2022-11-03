光隆前3季獲利超越去年全年 EPS 5.79元

光隆 (8916-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，稅後純益 3.7 億元，創單季歷史新高，季增 25.56%，年增 31.67 倍，每股純益達 2.79 元，前三季稅後純益 8.09 億元，己超越去年全年獲利，每股 5.79 元；光隆主要受惠成衣生產銷售規模經濟效益提升。

展望第四季，光隆成衣接單穩定，單季營收仍可雙位數年成長，營收比重挑戰 6 成，預期第四季營收仍將優於去年同期，全年合併營收可望重回百億元、挑戰新高。

光隆第三季營收 32.1 億元，毛利率 17.96%，季減 0.36 個百分點，年增 6.01 個百分點，第三季稅後純益 3.7 億元，創單季歷史新高，季增 25.56%，年增 31.67 倍，每股純益達 2.79 元。

光隆前三季營收 81.53 億元，毛利率 16.88%，年增 3.28 個百分點，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。

光隆主管指出，第三季營收 32.1 億元，年增 78.7%，成衣部門營收為 17.2 億元，比去年同期成長 1.34 倍，營收比重也逾半，達 53.6%，連帶使本業獲利大幅攀升，加上匯率助攻，帶動第三季獲利大幅成長。

光隆成衣部門前三季營收達 45.32 億元，遠超過 2021 年全年 36.9 億元的成績，年增 70.8%，營收比重也由去年同期 45% 上升至 56%，毛利率達 21%。

至於羽絨和家紡部門，光隆主管指出，今年兩部門前三季表現平穩，各部門營收都是雙位數成長，獲利也改善，尤其羽絨部門的毛利率更由同期的 6.7% 勁揚至 11.6%，已轉虧為盈，隨著匯率持續走貶，對光隆的獲利帶來錦上添花效果。