美時1月營收衝破20億元 創歷史次高

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 受惠台灣等亞洲地區銷售擴大，1 月營收一舉站上 20.08 億元，月增 57.97%、年增 112.28%，創歷史次高。

美時表示，亞洲市場營收較去年同期增加 23%，主要是台灣業務持續擴張，營收增加 1 倍、達到 2 億元，包括壯陽藥犀利士 (Cialis) 帶動藥局業務、去年新加入的肺癌用藥 Alimta，以及原有的骨質疏鬆產品線 Aclasta 和 Evista 等其他學名藥組合帶來穩定收入。

外銷市場業務，則由於血癌用藥 Lenalidomide 美國市場進行補貨，帶動營收較去年同期勁揚 268%，帶動整體營收持續成長。

展望後市，美時血癌用藥 Lenalidomide 今年將分 3 至 4 次出貨，另外與原廠協議中，美時至 2025 年前，每年會取得一定市場份額且逐年遞增，營收貢獻可望穩定成長。

美時近期與 Unicycive Therapeutics, Inc.(UNCY-US) 簽訂獨家授權協議，雙方將在韓國開發腎臟用藥 Renazorb。Renazorb 是第二代以鑭 (lanthanum) 為基礎的磷酸鹽結合劑，用於治療性腎臟病 (CKD)，相較於現有其他產品，該藥物運用奈米技術縮小藥錠尺寸，減少用藥數量並改善適口性，提高患者依從性和疾病管理效果。

總經理 Petar Vazharov 表示，與 Uniycive 的合作，顯示持續為慢性病患者提供新的治療選擇，加上腎臟病是美時重點治療領域之一，集團子公司 Alvogen Korea 在 Kalimate 及紅血球生成素等生物相似藥等產品助持下，站穩主導地位，為腎臟病市場貢獻超過 3000 萬美元的年銷售額。