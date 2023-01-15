〈和碩團圓日〉Q1筆電出貨估年減15% 全年營運拚微幅成長

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日睽違三年再度舉辦實體團圓日尾牙活動，展望今年，兩位執行長暨總經理鄭光志、鄧國彥指出，首季筆電出貨估將年減 10-20%，第二季則還不清楚，不過全年來看，資訊產品確實比較辛苦，但在通訊、消費等產品綜合影響評估下，今年營運仍可望持平去年或微幅成長。

鄭光志表示，2023 年考量總體經濟挑戰，和碩對營運保守估持平去年，或微幅成長，其中，筆電等資訊產品較為辛苦，通訊產品則可望隨新一代無線 Wifi 技術發展下成長，終端客戶也將有新領域應用、新契機出現，至於消費產品上半年也相對疲軟，全年暫估持平，車電等新事業動能仍強。

在 AR/VR/MR 領域上，和碩表示，過去其實已深耕許久，也有不少製造生產、出貨經驗，雖然目前市面上應用集中電競領域，還未看到大範圍消費型應用，但相信隨著 AI 人工智慧、未來科技發展下，也會有不錯的成長空間，不過目前整體占比仍低，對營運影響不大。

對於產業庫存、近期中國防疫鬆綁對工廠稼動影響，和碩指出，代工產業庫存相對健康，主要是客戶需承擔相關價值變化，目前期望產業供應鏈庫存能在下半年恢復相對健康水準，至於中國防疫政策鬆綁影響約 1 周、影響程度並不大，目前工廠稼動率已恢復到 9 成，較擔心疫情所造成全球供需不平衡問題。

和碩去年第四季營收達 3580.3 億元，季增 1.5%、年減 20.8%，去年全年營收則達 1 兆 3183.79 億元，年增 4.33%，為連續九年坐穩兆元企業，不過去年全年筆電出貨約 800 萬台、年減 22%。