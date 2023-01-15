〈和碩團圓日〉童子賢首次與雙執行長公開同台 總獎金上看1.8億元

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日睽違三年再度舉辦實體團圓日尾牙活動，會前雙執行長暨總經理鄭光志、鄧國彥，首度與董事長童子賢、副董事長程建中公開同台，而和碩今日共席開 880 桌、較前次增加近 9.5%，雖然會前仍未透露最大現金獎金額，但依慣例會抽出 1 台特斯拉 (TSLA-US) 電動車，總獎金上看 1.8 億元。

和碩今年團圓日主持人由聶雲、周明璟搭檔，表演節目方面邀請優人神鼓開場，以及藝人謝金燕、玖壹壹、A-Lin 等輪番演出，據了解，和碩今年團圓日最大獎將抽出 1 台特斯拉 (TSLA-US)Model 3，而在未加碼的情況下，總獎金已高達 1.8 億元。

由於這次是鄭光志、鄧國彥兩位執行長首度面對面與媒體見面，外界也關注兩人分工，兩人回應，因為已是 30 年老朋友，在分工上不需要特別講甚麼，兩邊業務都會一起看。

童子賢則說，兩人擔任共同執行長暨總經理「意義重大」，因兩人在華碩 (2357-TW) 草創出席即加入團隊，後來也一起加入和碩，過去兩人在工作合作、默契都相當好，且心胸開闊、溫和善良，並認為產業脈動有兩個人一起看，可望兼顧既有軌道，同時洞悉世界局勢。

和碩去年 8 月宣布新任執行長兼總經理由鄧國彥、鄭光志共同擔任，和碩當時表示，鄧國彥年資達 27 年，擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務，鄭光志年資則達 29 年，曾長期任公司研發主管工作，也擔任關係企業海華總經理。