〈和碩團圓日〉迎接兔年 童子賢：業績達標要比兔子跳得還高

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日舉辦團圓日，董事長童子賢致詞時表示，兔年行大運希望「搶訂單要比兔子跑得還要快、業績達標也要比兔子跳得還要高」，同時也希望 2023 年就像兔子溫和善良一樣沒有仇恨，世界局勢走向和平。

童子賢致詞一開頭便向大家問好，他說，好幾年不見，相信今年大家都很欣慰，隨著逐漸解除疫情管制讓大家得以重新團圓，而回顧這幾年，世界局勢風雲詭譎、經濟發展波濤起伏，都讓大家加倍辛苦。

童子賢說，自從美中貿易摩擦，到 2019 年發生 COVID-19 疫情，中間世界局勢有很大變化，尤其 2021 年春天戰爭，加上當年春夏期間和碩工廠所在的重要城市也發生疫情封控等，都造成全球經濟局勢有很大幅的變化。

童子賢進一步指出，負面因素確實讓我們曾經很悲觀，但其實科技的進展仍讓人充滿期待、樂觀想像，在疫情期間，我們看到 AI 人工智慧、新一代通訊技術建置發展、汽車電子化、電動車、元宇宙等都蓄勢待發、帶來新機會，此外，近期隨著國境解封，也看到很多報復性消費出現。

展望今年，童子賢樂觀期待 2023 年兔年會有很多不一樣，不過他仍預期今年上半年仍將承受去年下半年庫存調整去化，但夏季就將進入標準兔子年，「相信搶訂單要比兔子跑得還要快、業績達標要比兔子跳得還要高」，且兔子是善良可愛、敏捷的動物，沒有仇恨值，因此也希望 2023 年世界局勢走向和平。