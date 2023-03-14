〈陸港盤後〉矽谷銀倒閉危機持續發酵 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周二（14 日）收盤同步走低，滬指跌 0.72%，原因是美國矽谷銀行（SVB）倒閉危機持續發酵，投資人也在等候今晚出爐的美國 2 月消費者物價指數（CPI）。

滬指周二收盤跌 0.72% 報 3,245.31 點，深成指跌 0.77% 報 11,416.57 點，創業板指跌 0.59% 報 2,343.11 點；兩市成交額合計人民幣 9,324 億元，「北向資金」淨買入 7.55 億元。

石油、旅遊餐飲、保險、工程機械等類股跌幅較大，釀酒、建材、建築、地產、券商、銀行、釀酒等族群均走低，農業、黃金、光刻膠、晶片等類股則表現活躍。

香港恒生指數周二收盤重挫 2.27%，恒生科技指數大跌 2.59%。

矽谷銀行倒閉危機持續發酵，據《彭博》報導，過去三天以來，MSCI 全球金融指數和 MSCI 新興市場金融指數的市值，合計已經蒸發 4,650 億美元。

銀行股跌勢煞不住，顯示投資人對美國政府拯救銀行體系的計畫能否避免更多銀行倒下心存疑慮。

矽谷銀行暴雷，促使投資人重新評估聯準會（Fed）利率政策路徑。野村證券周一大膽預測，Fed 下周會決議降息 1 碼（25 個基點），並暫停量化緊縮（QT）。相較下，芝加哥商品交易所 FedWatch 的數據顯示，Fed 本月按兵不動的機率為 46.9%，升 1 碼的機率為 53.1%，升 2 碼的機率降至零。

另一個牽動 Fed 升息步調的因素，是美國勞工部周二將公布 2 月 CPI。經濟學家預料 CPI 將較一年前攀升 6%，增幅比 1 月的 6.4% 小，扣除食品和能源成本的核心 CPI，也將從 5.6% 小幅回落至 5.5%。

野村資深經濟學家 Andrew Ticehurst 表示，若 CPI 符合預期，或沒比預期嚴重，投資人的情緒可能會稍稍平靜一點，但若物價數據強勁，所有押注都會落空，將導致 Fed 陷入兩難：要「穩物價」，還是「穩金融」？

Bank of Montreal 美國利率策略主管 Ian Lyngen 則說：「如果 Fed 在這兩天舉行議息會議，鑒於事態發展的速度和嚴峻程度，Fed 很可能暫停升息，爭取時間穩定局勢。然而，目前距離利率決議日還有一周時間，且 CPI 尚未出爐，如果央行官員仍然決意抗通膨，堅持到底是最穩妥的做法。話雖如此，我們目前仍認為，Fed 3 月稍作喘息，以便更好地了解銀行傳染風險，並在 5 月重啟升息，是有好處的。」