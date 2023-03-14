雲豹能源創新板登場 魔獸站台敲鐘股價高點衝百元

創新板再添新兵，雲豹能源 (6869-TW) 今 (14) 日以 96 元掛牌，今天的掛牌典禮更邀請 NBA 球星「魔獸」霍華德 (Dwight Howard) 到場敲鐘並小秀球技，為掛牌儀式掀起高潮，雲豹盤中股價衝上 103 元後，持續在百元附近震盪。

雲豹能源今天正式登上創新板掛牌，掛牌儀式邀請加盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德共同敲鐘，霍華德更現場小秀球技，同時也分別致贈簽名球給雲豹董事長賴勁麟、證交所董事長林修銘。

對於今天魔獸出席掛牌活動，林修銘會後受訪時透露，證交所團隊一直與雲豹保持密切聯繫，確實也計畫安排魔獸出席，但為了給市場驚喜，因此先前無法對外透露相關細節；對於魔獸致贈的簽名球要如何安排？林修銘則說，這要讓證交所同仁共同投票決定。

雲豹能源去 (2022) 年繳出全年度合併營收年增 192% 的經營佳績，營收與本業獲利雙雙創下歷史新高。

雲豹能源自 2016 年成立後營收連年成長，2022 年全年度合併營收為新台幣 63 億元，年增 192%，歸屬母公司淨利 4.54 億元，年增 101%，營收與本業獲利均創史上新高；每股盈餘 4.03 元，董事會決議每股配發 2.06 元現金股利，現金股利發放率達 51%。

雲豹能源旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，更屢次結盟國際夥伴，發揮「強強聯手、共創雙贏」綜效，致力成為「綠能界波克夏」。

