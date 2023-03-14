降血脂藥掀缺藥風暴 東生華替代用藥將迎轉單潮

降血脂用藥「立普妥」近來掀起缺藥風波，衛福部積極推廣替代用藥，其中東生華 (8432-TW) 旗下與立普妥同藥理機轉藥物 Linicor(理脂) 是替代用藥之一，有望迎來患者用藥轉單潮。

東生華指出，Linicor 除了可提供給輕度高血脂患者做為初級預防用藥，還可降低罹患心血管共病的風險，避免治療膽固醇與三酸甘油脂數值間造成的「蹺蹺板效應」，用藥族群龐大，隨著缺藥現象延燒，目前也正積極與醫生溝通換藥，看好原廠若持續缺藥，該藥品可望受惠轉單。

衛福部食藥署接獲通報，「立普妥膜衣錠 10 毫克」因全球包材短缺及製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足情形，目前國內採控貨供應，預計 5 月底恢復正常。

衛福部提到，立普妥有相當多可替代的學名藥，年用量達 1 億顆，另外還有多種相同藥理機轉之成分藥品可替代，包含 Simvastatin、Lovastatin、Rosuvastatin 與 Pravastatin 等，東生華的 Linicor，主要成分就是 Lovastatin。

東生華近年擴大布局心血管用藥領域，Linicor 已納入健保給付，佔有一定市占率，治療心絞痛新成分新藥 Rancad 去年業績更翻倍增加，今年也將持續成長；而去年底甫通過健保給付的降血脂新複方新藥 Cretrol，也已取得 2 家以上醫學中心發票，銷售量同步擴大。

法人預期，東生華的心絞痛新成分新藥主要布局自費市場，毛利較佳；Cretrol 也已納入健保，銷售量提升，將帶動今年全年營收年增幅超越去年，毛利率也將優於去年。

另外，還有其他台廠大豐製藥、培力藥品、優生製藥等，也提供相同藥理機轉成分藥品，同樣可同步受惠缺藥轉單潮。