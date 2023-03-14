長榮航太上市掀蜜月行情漲逾3成 中籤戶平均賺進2.4萬元

國際知名飛機維修公司長榮航太 (2645-TW) 今 (14) 日終止興櫃交易轉為掛牌上市，成為長榮集團第 6 家上市公司，承銷價 68 元，以 91.9 元開出，漲幅超過 30%，早盤最高來到 94.7 元，熱烈展開掛牌蜜月行情，抽中的投資人等於現賺達 2.4 萬元左右。

展望後市，長榮航太強調，將在本業提升技術層次增加量能，同時在轉投資事業上穩定發展，隨著國際旅遊升溫，新機訂單和交機量大幅成長挹注，看未來營收和獲利有機會更上層樓。

長榮航太去年合併營收 118.47 億元，年增 23.19%，營業毛利 18.97 億元，年增 19.21%，稅後純益 15.81 億元，年增 79.52%，每股純益 (EPS)4.48 元，日前公開申購期間吸引超過 72 萬筆申購單，以釋出 3700 張股票估算，中籤率約 0.5%。

長榮航太擁有維修和製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區具 4 座飛機維修棚廠和 1 座發動機工廠，主要業務為航機維修，至今年第三季幾乎棚廠已全滿。

長榮航太進一步說明，繼東北亞、北美市場穩定成長後，看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期未來維修業務可保持穩定成長。

而位於觀音的製造廠區，以航太產品和組件的生產製造為主，長榮航太看好，航機零組件需求成長幅度將高於去年，目前仍有餘裕產能，有助製造事業體的營收顯著成長。

另一方面，長榮航太日前取得經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，長榮航太說明，預計 8 月底交出第 1 架原型機，接下來以此去競爭量產機型約 96 架，若順利爭取到量產標案，最快年底可開始量產出貨。

長榮航太目前資本額為 35.28 億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達 37.46 億元。