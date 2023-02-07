〈長榮集團新兵報到〉長榮航太兩大業務加持 訂單能見度至少5年

長榮航太 (2645-TW) 預計 3 月底前掛牌上市，對於今 (2023) 年展望，除了維修業務穩定貢獻營收，隨著航空業復甦，製造業務需求也快速升溫，長榮航太董事長黃南宏指出，訂單能見度至少看到 5 年，長期成長動能無虞；法人估計，製造業務營收全年有望成長 25-30%。

長榮航太說明，一般來說業務展望都是 1 年，但實際上和主要合作客戶都至少超過 10 年，黃南宏更強調，「只要航空公司存在，我們就存在」，對業務成長很有信心。

黃南宏進一步說明，今年維修穩健成長，機體維修一年約 260-270 架，表現穩定，而製造方面產能還有空檔，隨著波音和空中巴士兩大飛機製造廠需求增加，成長可期。

另一方面，長榮航太也轉投資未來前景可期的相關事業，包括與美國 GE 公司合資的長異發動機維修公司、與美國 Spirit Aerosystems 合資的長銳航材公司，以及與艾姆勒車電、匯鑽科技合資的長鑽科技，主要業務分別為 GE 發動機維修、 複合材維修和電動車用零組件表面化學處理。

其中，長鑽電動車去年 7 月正式營運，儘管車用相關無需航太產業嚴格的認證規定，但仍需取得原車廠的認證許可，預計今年會開始貢獻小幅度收益，合作品牌主要是日系和歐系車廠。