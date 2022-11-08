俄國官員：將視聯合國決定 以評估是否延長黑海出口協議

俄羅斯常駐聯合國副代表 Dmitry Polyansky 對俄媒表示，聯合國向俄羅斯承諾，會很快解除對俄糧食出口的限制，俄羅斯將針對相關情況進行評估，以決定是否同意延長黑海港口農產品出口協議。

據報導，Polyansky 向塔斯社表示，聯合國已向俄羅斯承諾，根據黑海港口農產品出口協議，對俄羅斯糧食出口的限制將被取消，並且很快會有結果。

他補充說，聯合國應在 11 月 18 日之前履行承擔，這個日期是當前協議「合乎邏輯」的最後期限。

俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國，於 7 月簽署了從烏克蘭黑海指定港口出口糧食的多邊協議。糧食協議定於 11 月 19 日到期，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 呼籲參與方採取措施，以續簽協議。

古特雷斯本月早些時候呼籲各方，集中精力在兩個方面—第一、更新和全面實施黑海倡議，第二、消除俄羅斯食品和化肥出口的剩餘障礙。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 此前曾表達他對此協議的不滿，聲稱經由海上安全走廊從烏克蘭運出的糧食，幾乎都運往歐洲，而不是遭受飢荒的發展中國家。

克里姆林宮於 10 月 29 日突然退出糧食交易，給出的理由是，當天烏克蘭襲擊了塞凡堡的俄羅斯黑海艦隊。