〈商品報價〉供應充足 小麥期貨跌破7美元 寫半年新低

芝加哥三大農產品期貨周一 (6 日) 漲跌互見，其中小麥期貨因黑海協議有望延續，全球供應充足，重挫 1.9% 跌破 7 美元，創近半年以來新低，玉米跟隨下跌；黃豆則受豆粕走高支撐而收漲。

土耳其外長 Mevlut Cavusoglu 表示，正在努力使俄烏的黑海穀物協議可以延續，而烏克蘭冬小麥有望豐收、澳洲農業局也將 2022/23 年度小麥收成預估，從先前的 3660 萬噸上調至創新高的 3920 萬噸，顯示全球小麥未來將供應充足，加上現在俄羅斯小麥報價也很便宜，加重小麥期貨價格的跌勢。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下挫 1.9%，報每英斗 6.9525 美元，為 2021 年 9 月 22 日以來新低；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.09%，報 7.04 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 同步收低 0.4%，報每英 6.37 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 轉跌 0.43%，報 25.25 美元。

另一方面，受阿根廷旱災影響，豆粕期貨大漲 2.5%，為黃豆期貨帶來比價效應，不過黃豆出口疲軟，壓抑了價格漲幅。芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.7%，報每英斗 15.29 美元 %；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 續升 0.5% 至 28.32 美元。

美國農業部最新出口數據顯示，截至 3 月 2 日當周，美國黃豆出口檢驗數量為 542238 萬噸，較前一周減少 29.1%，也比去年同期減少 29.8%。