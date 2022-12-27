土耳其在黑海發現更多天然氣 儲藏預測提高近三分之一

土耳其周一 (26 日) 宣布黑海水域發現更多天然氣，將儲藏量規模預測值提高將近三分之一，達到 7100 億立方公尺。

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 在內閣會議後表示，原本的 Sakarya 天然氣田規模從 5400 億上修 20%，達到 6520 億立方公尺，而且在附近新發現 Caycuma-1 氣田，儲藏量 580 億立方公尺。

Sakarya 氣田原本就擁有黑海最大規模的天然氣儲藏量，如今獲得上修，能讓將在半年內面臨大選的艾爾段士氣一振。

艾爾段說：「這個發現將為新的開採計畫開啟大門。我們將盡快鑽探新的井。」

土耳其雖然提供能源補貼，但受到俄烏戰爭等因素影響，電力和取暖費用過去一年來仍大幅上漲，通膨年增率狂飆超過 84%，是近四分之一個世紀以來新高，能源價格漲得更兇，民眾可支配所得明顯縮水，怨聲載道。

Sakarya 天然氣田將從 2023 年第 1 季開始上線，供氣給土耳其的電力網，等到 Caycuma-1 氣田也就緒之後，就會連接到 Sakarya 氣田並挹注電力需求。

在尚未上修 Sakarya 氣田儲藏量以前，土耳其官員曾預測，等到產能全開，將可滿足全國約三分之一電力需求。根據原本的開發案，土耳其預估 2023 年一開始的年產量約為 35 億立方公尺，目標是四年內提升道 150 億立方公尺，約莫相當於歐盟目前產量的四分之一。

土耳其本身缺乏油氣資源，需要從外國能源進口，包括俄羅斯、亞塞拜然和伊朗的原油、卡達的液化天然氣 (LNG)，以及美國、奈及利亞、阿爾吉利亞的天然氣。土國另外正在地中海探勘油氣資源，該水域營運已經引起希臘和賽普勒斯的關係。