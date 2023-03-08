〈商品報價〉空頭回補支持 小麥期貨反彈0.4%

芝加哥三大農產品期貨周二 (6 日) 漲跌互見，小麥受空頭回補支持，以及美國冬小麥主要產區良率下滑，期貨價反彈 0.4%，玉米與黃豆則因美元走強削減出口競爭力而收低。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 彈升 0.4%，報每英斗 6.98 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.43%，報 7.07 美元。

交易商指出，近來投機基金大幅拋售小麥，導致小麥市場技術面超跌，周二一些空頭回補湧現。消息部分，美國農業部最新報告顯示，因降雨不佳，堪薩斯州最大產區的冬小麥良率降至 17%，低於上周的 19%。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於國會聽證會上釋出強烈鷹派訊號，使美元指數走強、國際原油市場大幅下挫，拖累黃豆市場走弱，也對玉米構成利空壓力。市場正關注美國農業部周三公布的供需報告。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.4%，報每英 6.3425 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.51%，報 25.12 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.9%，報每英斗 15.155 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.74% 至 28.11 美元。