〈商品報價〉出口競爭力提升 小麥期貨強彈2%

芝加哥三大農產品期貨上周五 (10 日) 漲跌互見，其中小麥因美元走低提升出口競爭力，，提振價格反彈 2%，玉米同步走高；黃豆則收黑。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 彈升 2%，報每英斗 6.7925 美元，周線下跌 4.2%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.06%，報 6.93 美元。

小麥市場以連續第四周收黑，過去四周累計跌幅達 15%，分析師表示，仍須留意消息部分，美國與歐洲的小麥一直受到俄羅斯出口競爭的壓力，而且一旦黑海穀物出口協議延長，將提高全球供應量。

玉米在經過連續四個交易日下挫後，走出技術反彈行情。美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.9%，報每英 6.1725 美元，周線收黑 3.5%；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.9%，報 24.58 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.3%，報每英斗 15.07 美元，周線下跌 0.8%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.6% 至 27.857 美元。

交易商稱，隨著巴西創新高的新豆收穫上市，全球黃豆需求開始轉向南美，而美國聯準會升息的預期，也加重大宗商品市場的壓力。不過，阿根廷大幅下修黃豆產品預估，壓抑了黃豆價格的跌幅。