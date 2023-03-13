矽谷銀行倒閉壓抑股市多頭 投信看好基建防禦力抗震

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉，引發金融市場震盪，滙豐投信表示，短線先避開科技、金融 2 大受影響的產業，建議可將資金轉進具防禦性質的基礎建設，降低市場波動震盪。

專攻新創科技產業的矽谷銀行，受聯準會急速升息影響，導致科技業成長放緩、加密貨幣重挫，銀行也受升息影響面臨資產市值減損，加上科技業存戶大舉提款支應營運所需，導致矽谷銀行破產。

投資人需留意科技股與金融股等相關產業，短線上對於市場的震盪在所難免，如果可以避開這兩個主要與矽谷銀行倒閉相關的產業，投資組合的震盪與波動度都會明顯降低。

滙豐投信指出，後續對市場的影響方面，建議多留意科技股與金融股等相關產業，短線上對於市場的震盪在所難免，如果能避開這兩個主要與矽谷銀行倒閉相關的產業，投資組合的震盪與波動度都會明顯降低。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，短線上市場震盪在所難免，基礎建設屬於防禦性股票，於市場震盪當中，更能凸顯資產配置的重要性。

以摩根史坦利全球標準產業分類來看，第一大產業為科技類股占比 20%、第二大產業為金融類股占比為 15%，共計 35% 對於全球股市的影響不言而喻。

然而基礎建設指數成分沒有任何科技與金融相關的部位，為市場上非常罕見的股票指數，可以同時避開金融與科技類股，於現在的市場投資環境中，可望達到風險分散的效果。

富蘭克林證券投顧認為，儘管中國經濟復甦露出曙光，ChatGPT 引爆 AI 商機的期待，支撐全球股市維持強勢整理，但考量美歐通膨比預期黏著，讓美歐央行升息循環可能走得更高更遠，對景氣及壓抑通膨的影響仍有待觀察。

富蘭克林證券投顧指出，在潛在衰退風險猶存，建議現階段首選具備產業韌性，例如基礎建設、公用事，或是具有政策支持，像是亞股、陸股等題材，並採取逢震盪加碼或大額定期定額策略介入。



