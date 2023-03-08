基礎建設商機上看70兆美元 投信搶發相關基金搶市

各國政府積極推出基礎建設大計，也連帶炒熱基礎建設基金行情，投信業者指出，預估未來 20 年全球基礎建設支出上看 70 兆美元商機可期，加上基礎建設具備「轉嫁通膨」的優勢，較不受景氣影響投資潛力可期。

看好基建投資潛能，國內投信業者自去 (2022) 年起紛紛發行相關基建基金，光是去年就有 5 檔基礎建設相關基金問市，今年還包括滙豐全球基礎建設收益基金日前經主管機關核備生效，看好這波基建投資浪潮可望持續延燒。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，近年來市場大咖如 KKR、布魯克菲爾德 (Brookfield) 及阿拉斯加、紐約州等州退休年金等，積極注資基礎建設基金，統計 2010 年到 2021 年底資產管理規模增加逾 8 倍，顯示全球資產管理持續加入基礎建設的投資熱潮。

滙豐投信表示，今年此類基金募資寫下新高，代表投資機構看準太陽能發電、電信塔、數據中心等基礎建設事業在通膨竄升之際仍能蓬勃發展。

劉柏廷分析，基礎建設類股具有對抗通膨的效果，是少數能從通膨受惠的。像是水、電、瓦斯類的防禦型資產，屬於政府特許行業，也是民生必需項目，因此較不受景氣影響，價格也能隨著通膨上升適度調整。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩．赫斯特分析，投資上市基礎建設股票可掌握「長期成長」、「穩定現金流量及股利」、「防禦通膨」和「分散投資」四大優勢價值。

美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊也說，基礎建設受政府監管或長期契約支持而具備特殊定價能力、市場結構多資壟斷或寡占因此競爭者少、提供日常必要服務而需求波動度低等面向，讓基礎建設產業的通膨轉嫁能力優於房地產和商品資產。

美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊表示，目前已上市的基礎建設股票評價不只比未上市者便宜，還具備其他好處，包括上市基礎建設基金手握 3000 億美元可投資資金，可對上市基礎建設資產支付溢價。另外，上市基礎建設公司可用好的價格對外出售非核心資產，再投資於核心業務以強化長期競爭力。