〈臻鼎營運展望〉去年獲利年增47% EPS 15.02元 擬配發6元股息遜於欣興

上市 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公 2022 年財報，全年歸屬母公司淨利突破百億元達 141.97 億元，年增 47.1%，創新高，每股純益達 15.02 元，擬配發每股 6 元現金股利，依今天臻鼎收盤價計算，股利現金殖利率爲 5.19%。

臻鼎對於去年股利配發的額度也改寫歷史新高。在已公布去年股利的蘋果 PCB 供應鏈中遜於欣興 (3037-TW) 的 8 元現金股利。

臻鼎在 2022 年第四季營收爲 529.02 億元，毛利率 26.3%，季增 0.33 個百分點，年增 4.74 個百分點，單季稅後純益 68.57 億元，歸屬於母公司淨利 47.05 億元，季減 5.6%，年減 3.4%，單季每股純益爲 4.98 元。

臻鼎 2022 年全年營收爲 1713.56 億元，毛利率 23.28%，年增 3.68 個百分點，稅後純益 205.35 億元，歸屬母公司淨利爲 141.97 億元，年增 47.1%，每股純益 15.02 元。

臻鼎董事長沈慶芳指出，臻鼎 2022 年在全球 PCB 市場的市占率爲 7%，先前臻鼎擬訂的 2030 年在全球 PCB 市場達成 10% 市場占有率的目標不變，同時臻鼎對於載板 4 年投資 600 億元的計畫也沒有改變，預期在 2025 年達成全球載板市場達成 15% 市占率目標不變。

但對 2023 年的營運展望， 沈慶芳表示，去年是臻鼎成果豐碩的一年，不僅營收獲利雙創新高，各產品線亦持續按計畫推進。今年總體環境充滿挑戰，上半年將維持傳統淡季格局，全年營收目標目前估計約略與 2022 年持平。臻鼎持續專注耕耘高階 PCB 需求，特別在 IC 載板逐步量產、汽車及伺服器板取得重要客戶高階訂單下，公司看好中長期穩健成長。

臻鼎也預估，2022 年的第二季將爲全年營運的谷底。