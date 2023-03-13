睽違7年首度獲利 聯合再生去年EPS 0.61元 擬發現金股利

太陽能模組大廠聯合再生 (3576-TW) 今 (13) 日公告去年財報，受惠本土、海外模組銷售暢旺，加上轉型效益陸續顯現，全年稅後純益達 9.94 億元，每股稅後純益 0.61 元，為 7 年來首度實現年度獲利，同時也宣布配發現金股利。

聯合再生董事會今日決議通過股利分派案，每股擬配發 0.1 元現金股利，配發率約 16%，預計共發出 1.63 億元現金，也是 2015 年以來首次發放股利。

展望後市，聯合再生表示，公司現階段擁有充足營運資金，手上現金及約當現金約 47.6 億元，未來將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能 AFC 設備系統。

聯合再生去年第四季營收 54.77 億元，季增 15.4%，年增 32.81%，毛利率 9.33%，季減 0.63 個百分點，年增 2.26 個百分點，營益率 2.12%，季增 2.11 個百分點，較前年同期轉正，稅後純益 0.26 億元，季減 86.35%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 0.02 元。

聯合再生去年全年營收 188.08 億元，年增 31.5%，毛利率 11.39%，年增 6.29 個百分點，營益率 3.93%，較前年轉正，稅後純益 9.94 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 0.61 元。