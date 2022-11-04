臻鼎-KY前三季賺回一股本 每股純益10.04元

蘋果供應鏈 PCB 廠臻鼎科技 (4958-TW) 今 (4) 日公布財報，前三季在營運規模擴大下，賺回一股本，稅後純益 94.92 億元，年增 98.5%，每股純益 10.04 元，臻鼎看好，第四季是手機與電腦消費新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產，將挹注營運。

臻鼎第三季營收 500.05 億元，毛利率 25.97%，季增 6.85 個百分點，年增 4.87 個百分點，稅後純益 49.85 億元，季增 89.3%，年增 62.1%，每股純益 5.27 元。

臻鼎前三季營收 1184.54 億元，毛利率 21.93%，年增 3.29%，稅後純益 94.92 億元，年增 98.5%，每股純益 10.04 元。

臻鼎表示，第三季在四大產品線（軟板、HDI、多層硬板、IC 載板）布局共同發揮成效下，四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、IC 載板、及汽車 / 基地台 / 伺服器之營收同步年增，稅後純益更大幅年增 65.1%，主要歸功於產品組合持續邁向高階，且 One ZDT 策略奏效，全產品線營運效率皆顯著提升。

臻鼎強調，第四季客戶訂單能見度良好，然而目前供應鏈面臨的變數仍多，需持續觀察第四季市況，整體而言，公司仍繼續朝全年營收與純益都年增雙位數目標邁進。

另外，臻鼎的擴廠進度皆按計畫進行，明年有深圳首座 ABF 廠及淮安第三園區高階 HDI 廠加入量產，淮安第一園區硬板新產能明年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能受限情形。另外，高雄園區廠房正在建置中，公司也規畫將先豐一廠改造為智能工廠。