疫情封控影響大 蘋果供應鏈華通、臻鼎11月營收自高點滑落

臻鼎 - KY(4958-TW) 及華通 (2313-TW) 兩大蘋果供應鏈 PCB 廠，陸續公布 11 月營收均較 10 月呈現衰退，主要是中國大陸因疫情封控措施延續，影響手機旺季的供應鏈出貨步調，導致公司 11 月部分訂單拉貨減少，臻鼎今 (7) 日公布的 11 月營收自歷史高點下滑到 150.21 億元，月減 29.11%，年減 22.39% 所受影響最大。

臻鼎 - KY 今年前 11 月營收 1546.66 億元，年增 15.2%，臻鼎強調，因大陸封控措施延續，影響手機旺季的供應鏈出貨步調，導致 11 月部分訂單拉貨減少。隨著供應鏈逐步恢復，臻鼎將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，預期全年營收與純益仍將續創歷年新高。

臻鼎的擴廠進度皆按計畫進行，明年有深圳首座 ABF 廠及淮安第三園區高階 HDI 廠加入量產，淮安第一園區硬板新產能明年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能所受限的情形。另外，高雄園區廠房正在建置中，公司也規畫將先豐一廠改造為智能工廠。

臻鼎 - KY2022 第三季在四大產品線（軟板、HDI、多層硬板、IC 載板）布局共同發揮成效下，四大產品應用包含：行動通訊、電腦消費、IC 載板、及汽車 / 基地台 / 伺服器之營收同步年增，稅後純益大增 65.1%，主要歸功於產品組合持續邁向高階，2022 前三季營收 1184.54 億元，毛利率 21.93%，年增 3.29%，稅後純益 94.92 億元，年增 98.5%，每股純益 10.04 元。

華通 2022 年 11 月營收以 71.58 億元、創史上同期新高，月減 9.35%，年增 4.1%，華通在第四季的訂單數量高，如出貨順利，第四季營收仍有機會突破上季的 216.93 億元改寫新高，同時，華通明年有 HDI、軟板、低軌衛星三大業務動能支撐，營運持續看俏。華通 2022 年前 11 月營收並己達 705.17 億元，超過史上任何一個年度營收，年增 25.6%。

華通 2022 年前三季營收 555.74 億元，毛利率 19.94%，年增 2.33 個百分點，稅後純達 58.39 億元，年增 87.58%，每股純益爲 4.9 元，已超越去年全年獲利。

華通 2022 年 11 月營收以 71.58 億元、創史上同期新高，月減 9.35%，年增 4.1%，華通在第四季的訂單數量高，如出貨順利，第四季營收仍有機會突破上季的 216.93 億元改寫新高，同時，華通明年有 HDI、軟板、低軌衛星三大業務動能支撐，營運持續看俏。

華通 2022 年前 11 月營收並己達 705.17 億元，超過史上任何一個年度營收，年增 25.6%。

華通 2022 年前三季營收 555.74 億元，毛利率 19.94%，年增 2.33 個百分點，稅後純達 58.39 億元，年增 87.58%，每股純益爲 4.9 元，已超越去年全年獲利。