〈焦點股〉泰福-KY減資新股掛牌打入全額交割 股價重挫跌停

泰福 - KY(6541-TW) 為彌補虧損辦理減資，不過近期淨值不到 5 元，遭證交所依規定變更交易方法，改為全額交割股，今 (13) 日新股上市首日，股價重挫打入跌停價 100.5 元。

泰福為改善公司財務結構，擬辦理減資 23.51 億元彌補累積虧損，減資比率 66.67%，資本額將從 35.26 億元降至 11.75 億元，後續將因應各項藥物研發，擬再進行增資。

不過證交所表示，泰福近期財務報告顯示，其淨值低於財務報告所列示股本的二分之一，因此將自 3 月 13 日變更將交易方法，改列全額交割股。

泰福近期利空消息頻傳，旗下治療嗜中性白血球減少症生物相似藥 TX01，二度向美國 FDA 申請上市查驗登記 (BLA) 失利，主要原因是下游廠商尚有未完成事項，雙方將洽談改善後回覆 FDA。

泰福開發的生物相似藥 TX01 早在 2017 年 8 月就完成三期臨床試驗，隔年就向美國 FDA 申請藥證；後續美國 FDA 認為，生物相似藥 TX01 可以用更好的方法、儀器等強化產品，因此要求提出相關資料進行補件，泰福也於去年底重新申請查廠，及再次向美國 FDA 提出生物製劑藥品上市查驗登記 (BLA) 申請。