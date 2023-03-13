〈台股盤中〉貨櫃三雄逆勢撐盤 自低點拉升逾百點

台股今 (13) 日受美股上周五重挫影響、美國矽谷銀行宣布倒閉消息，早盤利空賣壓湧現，金融股、中小型股同步遭到調節，加權指數最低來到 15349.67 點，不過貨櫃三雄逆勢扮演撐盤要角，加上美股期貨翻揚大漲，台股跌幅收斂，自低點拉升逾百點，預估成交量 2600 億元。

面對美國矽谷銀行倒閉事件，美國財政部、聯準會 (Fed) 等宣布出手採取行動，因此激勵美股期貨低點反彈，也緩解亞股今日壓力，不過中小型股賣壓仍相對沉重，櫃買指數早盤摜破月線，最低來到 201.84 點，午盤前跌幅仍超過 1%。

電子權值股早盤同樣受到賣壓影響，權王台積電 (2330-TW) 最低來到 509 元，不過午盤前跌幅收斂至平盤，聯電 (2303-TW)、聯發科、台達電、鴻海也都在平盤上下震盪，而金融股則因美國矽谷銀行事件成為今日殺盤重心，新光金、台新金、富邦金、國泰金、玉山金等跌幅均超過 1%，

高價股中，旭隼大漲近半根停板，股王信驊、股后大立光午盤前由黑翻紅，不過祥碩則跌近 2%，力旺、創意、亞德客 - KY 則在平盤震盪，另外，矽力 KY 則一度被摜殺到跌停價位。

盤面上航運族群則扮演撐盤角色，台驊投控一度攻上漲停價位，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海表現也不俗，漲幅落在 1-2%，四維航、遠雄港也在盤上表現。

從成交比重來看，今日電子權值股成交比重不及 6 成，達約 57%，航運、生技族群則各占 10%、4%，金融族群也有 3%，展望未來，由於美國本周即將公布 2 月 CPI 結果，預期市場將持續陷入觀望，大盤短線易將陷入震盪。