〈焦點股〉華碩去年Q4罕見虧損 一度逼近跌停價位

品牌大廠華碩 (2357-TW) 去年第四季單季由盈轉虧，震驚市場，展望今年，由於整體個人電腦 (PC) 需求低迷且總經不確定性大，估首季營收將季減 15%，但營運可望落底、第二季營收則看增 1 成，但示警上半年營益率依舊有壓，拖累今 (13) 日開盤一度下殺至 264.5 元逼近跌停價位，午盤前跌幅仍超過 8%。

華碩去年第四季受營收規模縮小，加上銷貨折讓、存貨跌價損失等負面因素影響下，單季營益率轉負，稅後虧損 38.23 億元、每股虧損 5.1 元，累計去年稅後純益 146.91 億元、年減 67%，每股純益 19.8 元，也寫下近三年低點。

展望本季，華碩預估，個人電腦等系統產品營收、出貨量將季減 15-20%，板卡等零組件產品也將同步下滑 5-10%，延續去年第四季營運挑戰，首季營收恐再探底，估季減幅將落在 15%，但預期今年首季將是筆電產業谷底，後續可望逐季改善。

華碩也持續對庫存管理採取積極作為，去年底庫存金額再降至 1327.73 億元，較去年第三季底大減 417.33 億元、約 23.9%，預期今年上半年將再降 100-200 億元庫存金額，認為今年第二季底將恢復到健康水位。