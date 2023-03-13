美財部出手救矽谷銀行 台股逆轉漲34點收15560點 電子權值股急拉

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉引起市場恐慌，但美國財政部與聯準會擔保存戶全數領得到錢，激勵美股電子盤強彈，台股今 (13) 日一度跌逾 170 點，金融股賣壓偏重，航運股扮演撐盤要角，隨著電子族群止跌回升，大盤也黑翻紅，終場上漲 34.29 點或 0.22%，收在 15560.49 點，成交值 2392.16 億元。

櫃買指數終場下跌 1.34 點或 0.65%，收在 205.38 點，成交值 714.16 億元。上市櫃成交值 3106.32 億元。

觀察主要權值股表現，台積電 (2330-TW) 股價翻紅，終場收在 516 元；鴻海 (2314-TW) 、聯發科 (2454-TW) 、聯電 (2303-TW) 、瑞昱 (2379-TW) 、大立光 (3008-TW) 等股價均翻揚收紅。

不過，矽力 * - KY (6415-TW) 因法說透露展望保守，加上股利配發不如預期，今天股價摜壓至跌停；華碩 (2357-TW) 去年第四季罕見虧損，震驚市場，股價也一度亮燈跌停，終場跌幅 9.22%。

美國矽谷銀行倒閉風暴，讓台灣金融股也被掃到颱風尾，今天一片綠油油，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 收盤跌幅約 1%，第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW) 等均收黑。不過，融資租賃公司中租 - KY (5871-TW) 則受到買盤青睞，股價強勢翻紅，並收漲逾 3%。

台驊投控 (2636-TW) 去年下半年每股擬配發 5 元現金股利，在高殖利率題材激勵下，股價強勢攻上漲停板，達 79.8 元，航運股今天表現有撐，長榮 (2603-TW) 強漲逾 3%，萬海 (2615-TW) 也漲近 2%，龍德造船 (6753-TW) 蜜月行情僅一天，今天股價大跌逾 9%。