〈焦點股〉金融股翻黑 台企銀漲多拉回 盤中挫逾2%

美國矽谷銀行 (SVB) 風暴，讓台股也掃到颱風尾，金融股今 (13) 日也淪為資金提款對象，先前受資金追捧的銀行股台企銀 (2834-TW) 盤中大跌逾 2%，金控股中的壽險雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)，以及新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW) 盤中也有 1% 以上跌幅。

美國銀行倒閉危機，拖累美金融股跳水，台股金融股今天也隨大盤翻黑，包括金控股、銀行股、證券等個股幾乎一片慘綠，僅群益證 (6005-TW) 逆勢走揚，盤中小漲 0.42%，在平盤上整理。

先前受資金追捧的台企銀開盤以 14.15 元開出後，盤中跌幅超過 2%，股價低點一度下壓至 14.10 元，面臨 14 元保衛戰。台中銀 (2812-TW) 同樣賣壓沉重，開盤以 13.70 元開出後，低點下探至 13.55 元。

金控雙雄國泰金、富邦金盤中跌幅同樣超過 1% 以上，國泰金盤中股價低點一度下探至 42 元；富邦金盤中跌幅 1.5%，股價持續在 57.5 元附近震盪。

其他金控股中包括：新光金、台新金、玉山金、開發金、國票金同樣面臨賣壓調節，拖累盤中股價跌幅超過 1% 以上；公股金控相對抗跌，華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、兆豐金 (2886-TW) 相對抗跌，股價在平盤下震盪。