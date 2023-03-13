立普妥缺藥 薛瑞元：鼓勵用學名藥 否則健保會被掐死

降血脂用藥「立普妥」近來掀起缺藥風波，有醫師指出，臨床上病患仍用不慣學名藥，對此，衛福部長薛瑞元今 (13) 日直言「這是迷思」，重申學名藥與原廠藥具同等效果，鼓勵大家使用，否則整個健保會被原廠掐死，價格會降不下來。

衛福部食藥署 9 日接獲「立普妥膜衣錠 10 毫克」的藥品許可證持有藥商「暉致醫藥股份有限公司」通報，該藥品因全球包材短缺及製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足情形，國內預計今年 5 月底恢復正常供應，目前採控貨供應。

薛瑞元今天受訪時表示，立普妥其實現在有相當多可替代的學名藥，我們認為短缺並不是非常緊急的事件，原廠也說預計 6 月就會恢復產能。

至於有醫師認為民眾用不慣學名藥的說法，薛瑞元指出，這個說法有待斟酌，如果醫界的人講這樣的話是不妥的，因為所有的學名藥都有通過相關試驗，也經過食藥署的認證，才能取得藥證，效果和安全性跟原廠藥一樣，所以，用不慣的說法是一種迷思，此風不可長。

薛瑞元強調，還是需要鼓勵學名藥的使用，不然整個健保會被原廠掐死，降價會降不下來，大家都會用這個理由；其次，萬一原廠供應短缺或切斷，國內學名藥廠生產來不及，恐會出現更大的、更難以處理的影響，所以對醫界和民眾的宣導都是一樣的，學名藥就是同等效果的，並沒有比較不好。

食藥署指出，立普妥主成分為 Atorvastatin，為降血脂藥品，國內除核准有多張學名藥藥品許可證外，另有多種相同藥理機轉之成分藥品可供替代，如 Simvastsin、Lovastatin、Rosuvastatin、Pravastatin，因此，國內這類降血脂藥品供應無虞。