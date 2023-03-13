〈科學園區營運成果〉三大園區營業額首破4兆元 達4.26兆元寫新高

國科會今 (13) 日公布三大科學園區營運成果，受惠後疫情時代消費反彈、AIoT、5G、HPC 高效能運算帶動半導體需求，去年三大科學園區營業額續站穩兆元，合計衝上 4 兆 2664.41 億元、年增 14.75%，優於預期，並創下歷史新高，除光電產業呈現衰退外，其他產業均成長，出口額達 2.78 兆元、年增 2.72 %，就業人數也增加到 32.31 萬人。

三大園區去年營業額均破兆元大關，其中，中科、南科維持雙位數成長，營業額分別達 1 兆 1698.11 億元、1 兆 4833.74 億元，年增 13%、35.48%，竹科也維持成長，營業額達 1 兆 6132.55 億元、年增 1.59%。

從六大產業分析，國科會指出，半導體積體電路仍是最主要的貢獻類別，營業額貢獻超過 3 兆元，達到 3 兆 3253.69 億元、年增 22.62%，同步創下歷史新高，不過成長幅度最高的則是電腦及周邊產業，年增 30.2%，達 2130.06 億元，通訊產業、精密機械、生物技術營業額也分別成長 25.21%、10.45%、0.84%。

光電產業則為去年唯一衰退的類別，去年營業額為 4450.12 億元、年減 24.89%，國科會表示，主因是 2020-2021 年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下，墊高基期，加上 2022 年因需求下滑導致面板價格下跌等影響，導致營業額下滑。

國科會也統計去年科學園區進出口額，達 2 兆 7850 億元、年增 2.72%，顯示三大科學園區在疫情及各國追求製造業在地化挑戰下，仍維持穩定出口量，至於進口額則因廠商持續建廠擴產、購置國外精密機械設備增加所致，達 2 兆 217 億元、年增 81.81%。