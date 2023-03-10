〈蛋價上漲〉陳吉仲：國內雞蛋產量回升中 估5、6月補足缺口

國內雞蛋荒問題未解，鴨蛋今 (10) 日起每台斤調漲 3 元。農委會主委陳吉仲於立法院受訪表示，禽流感已獲得控制，雞蛋生產量開始回穩，蛋中雞場與蛋雞場的農民正不斷的增養、孵養中，但要缺口補足，可能要等到 5、6 月。

陳吉仲指出，根據養雞協會及產地掌控資訊，國內雞蛋生產量開始回穩，隨著氣溫回升，以及地方防疫同仁的幫忙，禽流感疫情已經獲得控制，目前蛋中雞場的蛋農與蛋雞場的農民都在不斷增養、孵養中。

陳吉仲透露，行政院跨部會協助農委會專案進口雞蛋，200 多萬顆確定抵台，之後每週會依照規劃陸續引進國內，缺口的部分會持續想辦法解決。

至於雞蛋產量何時回升，陳吉仲表示，產量回升有賴蛋雞數量增加以及禽流感件數受控，在這二大前提下，雞蛋生產量會逐日增加，不過，跟目前台灣每日所需雞蛋量 (12 萬箱) 有一定的差距，因此，農委會才會透過專案進口來補足缺口。

陳吉仲說，國內雞蛋缺口要補足，大概要等到 5、6 月，農委會現階段會全力調度來滿足家戶、餐飲業、加工業的需求。

現在就連鴨蛋也面臨漲價，陳吉仲說明，鴨蛋產地價格由 45 元調漲 3 元至 48 元，這是反映飼料成本上漲，以及鴨蛋很多做加工使用，包括端午節前，相關加工業會備料，強調這是正常反映。