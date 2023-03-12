東生華兩藥品成長 今年營收、毛利率優於去年

東生華 (8432-TW) 今年營運成長動能將來自心絞痛用藥與高血脂用藥，將帶動全年營收年增幅超越去年，加上兩項產品都屬於高利基型產品，有望同步推升毛利率成長。

東生華聚焦心血管、腸胃、中樞神經及自體免疫等慢性疾病治療用藥，其中心血管領域主要成長產品以心絞痛用藥最顯著，去年業績成長翻倍外，今年獲得心臟學會納入最新治療指引使用。

另外，旗下降血脂新複方新藥去年 11 月通過健保給付，目前已取得 2 家以上的醫學中心發票，今年 1 月也將台灣診所、藥局通路經銷權，授權給國際藥廠來進行國內市場布局。

東生華表示，除了與該國際藥廠共同布局台灣市場外，目前雙方也在討論進軍東南亞市場，針對當地市場規模、法規進行研究。

法人預期，東生華心絞痛用藥主要布局自費市場，毛利較佳，加上降血脂用藥那入健保，銷售量提升，均將推升今年營收、毛利率優於去年。

東生華去年底送出第一張骨質疏鬆症生物相似藥 (T20) 藥證申請，預計最快今年底取證、上市，搶佔台灣 7 億市場。T20 主要是用於治療骨質疏鬆症，有別於其他用於延緩惡化為治療目標的骨質疏鬆藥物，是台灣市場上少數以骨質增生為治療目標的產品。

公司表示，T20 的機制是內生性副甲狀腺素可結合在相同的接受器，合成代謝作用表現在骨骼質量的增加與骨骼強度的增強，藉以改善骨質疏鬆症狀。

另外，腸胃領域也有兩款新藥正在積極發展中，包含便秘、消化不良用藥，目標市場皆以台灣與東南亞為主，預估帶來 2.2 億營收貢獻。