東生華高血脂新複方新藥 通過健保給付

東生華 (8432-TW) 今 (6) 日收到衛生福利部中央健康保險署通知，旗下高血脂新複方新藥 Cretrol 通過健保給付，將於 11 月 1 日生效，可提供給超過 3 萬名病人使用。

總經理楊思源表示，Cretrol 去年第四季取得藥證，為目前健保給付中高強度複方產品，能降低血中低密度脂蛋白的濃度。對於現有藥物治療下，仍無法達標的高血脂患者，或是發生心血管的高風險族群，如曾發生過中風、心肌梗塞、急性冠心症等，Cretrol 有助患者的血脂達到標準。

法人預期，隨著東生華高血脂新複方新藥 Cretrol 納入健保，加上治療心絞痛的新成分新藥 Rancad 月銷量提升、治療周邊動脈阻塞的困難學名藥 Alprosm 銷售有望增溫，今年營收優於去年。

事實上，Cretrol 上市前，曾遇到國際藥廠專利權訴訟案，分別是去年 10 月與默沙東藥廠的專利訴訟案，最後東生華取得勝訴定讞；另外與阿斯特捷利康公司的訴訟案，經智慧財產及商業法院判決，同樣由東生華勝訴，並於今年 8 月 24 日確定。

東生華 9 月營收 4104 萬元，月增 11.96%、年增 16.25%；第三季營收 1.12 億元，季增 1.8%、年增 13%；前 9 月營收 3.42 億元，年增 11.88%。