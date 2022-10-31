東生華總座：藥物授權案源多 早期臨床階段藥物價格倍增

東生華 (8432-TW) 總經理楊思源今 (31) 日表示，目前藥品市場的開發案非常多，加上新藥研發時程漫長，許多進入臨床三期或中後期的藥品都已被授權出去，使得許多藥廠開始往早期臨床階段藥物進行授權，推升授權價格倍數成長。

楊思源指出，授權市場的市值近年持續攀升，帶動更多藥品上市銷售，不過新適應症產品逐漸減少，中後期臨床的新藥也已被藥廠授權、買斷，大藥廠因此將授權標的轉向至早期臨床階段藥品。

據統計，2015-2019 年一期臨床試驗的新藥授權價格，已經成長 171%；二期試驗價格部分，2015-2019 年與 2010-2014 年相比，價格高出 43%，顯示雖然在 COVID-19 疫情影響下，近年交易數量略有減少，但交易金額卻逆勢成長

楊思源表示，雖然早期臨床的藥品價格提升，但與後期臨床藥物相比，整體價格仍較低，風險也較高，買方需要評估是否有能力把藥品完成所有臨床試驗。另外，台灣與國際藥廠洽談授權的優勢在於，台灣的醫生、臨床試驗品質佳，可提供對方亞洲地區的臨床試驗資料，解決人種差異、治療方法不同的相關疑慮。

楊思源補充，授權有五項關鍵項目，包括案源取得、簽署保密合約、設定商業架構、估值鑑價以及簽署合約，此外，如何預估出雙方都能同意的價值是個挑戰，在這之中智財及法務專業人士就擔任重要角色。

東生華執行「雙引擎策略」，是以結盟方式快速讓產品上市，三年內攜手全球 32 間合作夥伴，其中 14 間為國際藥廠、8 間 CDOM 委託開發暨製造服務公司、6 間 CRO 受託研究機構以及 6 間 NGS 精準醫療實驗室等，分布在亞、歐洲、美國、韓國、台灣及東南亞。