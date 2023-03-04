Meta大砍VR頭戴裝置售價 高階Quest Pro降價逾三分之一

Meta(META-US) 周五 (3 日) 宣布調降虛擬實境 (VR) 頭戴裝置 Quest 2 和高階版 Quest Pro 的售價，傳出砍價部分和需求弱於預期有關。

Meta 宣布，256GB 版的 Quest 2 售價將從原本的 499.99 美元降至 429.99 美元，128GB 的 Quest 2 售價維持 400 美元不變，高階的 Meta Quest Pro 則從 1499.99 美元降至 999.99 美元。

Quest 2 的新價格將在 3 月 5 日生效，Quest Pro 則是 3 月 5 日在美國和加拿大率先降價，其他地區要等到 3 月 15 日。

上圖為 Meta Quest Pro (圖：Meta 官網)

Meta 去年 10 月發布高階的 Quest Pro，即使尖端的技術規格令人印象深刻，但缺乏明確的專業用途，且售價過於昂貴也令大部分消費者望之卻步。

Meta 於聲明指出，其目標是盡可能創造出讓更多人負擔得起的硬體設備，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 也透過 Instagram 表示，降價是為了讓更多人能夠進入 VR 領域，但彭博引述知情人士透露，降價一部分也是為了應對疲軟的企業客戶和消費者需求。

知情人士透露，Meta Quest Pro 原本主要瞄準的是企業客戶，但並未受到太大關注，缺乏兼容的第三方 App 也是阻礙銷售的其中一項因素。

該名人士表示，Meta 持續探索如何以打包軟硬體的方式，大幅增加對商業客戶的銷量，同時也在思考這項技術最適合應用在哪種工作場域，並和 Autodesk 進行合作。

Autodesk 混合現實部門主管 Gabe Paez 說：「我們正在和他們 (Meta) 密切合作，確保客戶擁有可行的軟硬體解決方案，以達到我們對資安、隱私、可用性和性能的高標準。」

Meta 旗下專注於元宇宙技術的 Reality Labs 部門 2022 年第 4 季營收為 7.27 億美元，全年營收則為 21.6 億美元，較 2021 年下滑近 5%，且全年虧損高達 137 億美元。該股周五收漲逾 6% 至每股 185.25 美元。