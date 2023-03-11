Sunrun、Roku等企業揭露矽谷銀行曝險部位 股價下挫

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 周五 (10 日) 突然倒閉並遭接管，幾家揭露在 SVB 有曝險部位的企業股價應聲重挫，包括住宅太陽能板製造商 Sunrun 和 Sunnova Energy，以及串流電視棒製造商 Roku。

Sunrun(RUN-US) 周五重挫 12.3% 至每股 20.73 美元，股價跌至四個月低點，跌幅為九個月來最大。Sunnova Energy(NOVA-US) 跌 6.4% 至每股 16.31 美元。Roku 收盤變動不大，在揭露消息後，其盤後股價下挫 3% 至每股 58.17 美元。

Sunrun 表示，在矽谷銀行的現金存款不到 8000 萬美元。根據其聲明，SVB 雖然是兩家主要信貸機構之一，但不到總避險部位的 15%，預估曝險部位不大。

Sunnova 在檢視財務後表示，在矽谷銀行曝險部位極小，因為並未在該銀行存放現金存款或證券。但是 Sunnova 有一家子公司的信貸提供者之一為矽谷銀行。

Roku 則在呈交給監管機構的文件中說，截至周五帳上共有 19 億美元現金和約當現金，其中約 4.87 億美元存放在矽谷銀行，占比接近 26%。Roku 表示，相信資金足以滿足未來 12 個月和之後的需求。

矽谷銀行主要為新創圈提供融資，這個封閉的生態系統自聯準會 (Fed) 去年開始大舉升息之後遭重創。由於新創公司從矽谷銀行提領存款的速度超乎預期，而新的投資又停擺，代表沒有新的資金進入該銀行。

對乾淨科技和創新農業領域來說，矽谷銀行是長久以來的主要支持者。在 SVB 官網上，可看到該銀行特別提及與 Sunrun 的合作關係。

根據接管矽谷銀行的美國聯邦存款保險公司 (FDIC)，存款戶最遲周一以前可以完整取得他們的受保存款。針對未受保存款戶，FDIC 將在下周內支付預付股利，未受保資金的剩餘部分也可獲得接管證明。